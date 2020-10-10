Sakaryabaşı tablo görünümüyle hayran bırakıyor

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde doğa harikası olan Sakaryabaşı, tablo görünümüyle insanları kendisine adeta hayran bırakıyor.

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle fotoğraf severlerin en büyük uğrak yeri haline gelen Sakaryabaşı bir çok rengi içinde barındırıyor. Memleketin her köşesinden fotoğrafseverler bu eşsiz güzelliği görüntülemek için için Sakaryabaşına geliyor.

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Sakaryabaşı'nnın, şehrin gürültüsünden uzak, temiz hava, bol oksijen ve huzuru bir arada bulup en çok tercih ettiği yerlerden biri haline geldiğini belirtti. Başkan Bayık, “Memletimiz, ziyaretçilerimizin sadece piknik yapmak için geldikleri bir alan değil, tatil yaptıkları, aileleriyle güzel vakit geçirdikleri, su altı sporlarını yaptıkları ve bu güzel manzarayı görüntülemek için geldikleri yerdir. Bizler ihtişamıyla herkesi kendisine hayran bırakan Sakaryabaşı'nda sadece Eskişehir'den değil, şehir dışı hatta yurt dışından da misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Sakarya nehrinin doğduğu, su altında da muazzam bir görsel şölenin sunulduğu, her mevsimin bir başka güzel olduğu Sakarbaşı'na herkesi bekliyoruz” dedi.