İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sakaryabaşı'nda dalgıçların çöp temizliği

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde bulunun Sakaryabaşı dalış alanında gönüllü dalgıçlar tarafından çıkartılan çöpler hayret oluşturdu.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde bulunun Sakaryabaşı dalış alanında gönüllü dalgıçlar tarafından çıkartılan çöpler hayret oluşturdu.


Türkiye'nin ilk, dünyanın ise sayılı merkezleri arasına giren tatlı su dalış alanı Sakaryabaşı'nda Çifteler Belediyesi Dalış Kulübü ve AKUT ekipleri vatandaşların çöp atıp kirlettiği alanlarda, daha temiz ve sağlıklı bir şekilde vakit geçirebilmesi için dalış yapıp çöpleri topladı. Çok miktarda çıkan çöpler arasında naylon parçaları ve pet şişeler dikkati çekti

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.