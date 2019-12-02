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Sakaryabaşı'nda sonbahar

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde bulunan Sakaryabaşı, sonbaharın gelmesiyle farklı bir güzelliğe büründü.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde bulunan Sakaryabaşı, sonbaharın gelmesiyle farklı bir güzelliğe büründü.


Sakarya Nehrinin doğduğu Sakaryabaşı son bahar aylarının gelmesiyle sarıya büründü. Dökülen yaprakların oluşturduğu görüntü gelen misafirleri de kendine hayran bırakıyor. Fotoğrafçılarında uğrak mekanı durumuna gelen Sakaryabaşı'nda oluşan rengarenk görüntüler ilgi odağı oluyor. Sonbaharın güzelliği ile ve suyun birleştiği merkezde vatandaşlar huzurlu vakit geçiriyor.

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