Saksılara atılan çöplere sitemli yazı

Eskişehir'de bir kafe, dükkanın önünde yer alan çiçek ve ağaç diplerine sigara izmaritlerinin söndürülmesinden dolayı saksılara ‘Çöp değilim, ben de canlıyım. Sadece sesim çıkmıyor' yazılı önlem alarak çevre kirliliğine dikkat çekti.

Eskişehir'de bir kafe, saksılara atılan çöpleri önlemek adına ilginç bir yöntem seçti. Dükkanın önüne gelen vatandaşların ve müşterilerin uzun zamandır sigara izmaritlerini çiçek ve ağaç saksılarına söndürmelerinden dolayı rahatsızlık duyan dükkan sahibinin davranışı müşterilerden tam not aldı. Dükkana gelen vatandaşlar bu yazıyla karşılaştıklarında, önceki gelişlerinde saksılarda birçok sigara izmariti gördüklerini ve neredeyse çöpten çiçeklerin toprağının görünmediğini belirttiler. Dükkan sahibinin aldığı önlemden mutlu olduğunu dile getiren vatandaşlar, “Yazıda belirtildiği gibi onlar da bir can ve bizim onlara çok dikkatli davranmamız gerekiyor. Bu yazıyla birlikte belki insanlar utanır ve çöplerini saksı diplerine atmaktan vazgeçerler” dedi.