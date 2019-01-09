Saküder'den Başkan Ataç'a onur ödülü

Ahmet Ataç, Uluslararası Sanat ve Sanatkarlar Topluluğu Kültür Derneği'nin 2019 Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Ahmet Ataç, Uluslararası Sanat ve Sanatkarlar Topluluğu Kültür Derneği (SAKÜDER) tarafından düzenlenen 2019 Onur Ödülleri programına katıldı. Aldığı onur ödülünden ötürü mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin sanat çalışmalarına değindiği konuşmasında,

“Sanatın olduğu yerde huzurun, sakinliğin ve bilgeliğin farkı anlaşılır. Özellikle halkımız ile beraber sanat ile büyümemiz lazım. Eskişehir'de bir çocuk senfoni orkestramız var. 1970'li yıllarda Venezuella'da sokak suçları ciddi bir artış gösteriyor. Devlet bunun önüne nasıl geçeceğini düşünür ve ‘çocuklarımıza keman çaldıralım' derler. Bu şekilde Venezuella sokak suçlarını büyük ölçüde azalır ve bütün dünyada çocuk senfoni orkestraları kurulur. Biz de 4 yıl önce 40 keman ile bu işe başladık, şu anda 550 çocuğumuz orkestrada yer alıyor. Bugüne kadar 2'si yurt dışında 22 konser verdiler. Brüksel'de düzenlenen bir yarışmaya katıldılar ve çocuklarımız üçüncülük elde ettiler. Oradaki orkestraların 8'i müzik okulu iken bizim çocuklarımız sosyal proje kapsamında oradaydı. Çocukların müzik ile tanışmaları ve büyümeleri, gelecekleri adına büyük katkılar veriyor. Bunun yanı sıra 3 büyük sanat çalışmamız var; Sanat Çalıştayı, Pişmiş Toprak Sempozyumu ve Şiir Buluşması. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun 12.'sini yaptık, yaklaşık 170 tane büyük terra cotta eser kazandırdık. Bu eserler yeşil alanlar gibi kentin açık alanlarında sergileniyor. Ayrıca Uluslararası Resim Çalıştayı var ve geniş bir koleksiyonumuz oluştu" ifadelerini kullandı.

Başkan Ataç konuşmasının ardından ödülünü SAKÜDER Başkanı Ali Eser'den aldı. Program ödül töreninin ardından sergi açılışı ile devam etti.