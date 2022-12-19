Saldırıya uğrayan müzisyen Mehmet Dudarık'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Ankara'da arkadaşının ayağına bastığı iddiasıyla saldırıya uğrayan ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren müzisyen Mehmet Dudarık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekânında konser veren müzik grubunun bateristi Mehmet Dudarık, arkadaşının ayağına basılması gerekçesiyle B.B.K. tarafından saldırıya uğramıştı. Aldığı yumruk darbeleriyle yere düşen ve ağır yaralanan Dudarık, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alınmıştı.

“Hayati tehlikesi bulunmamaktadır”

Dün akşam saatlerinde Ankara'dan Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet Dudarık'ın durumunun iyiye gittiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve Beyin Cerrahisi Servisi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Dudarık'ın durumuyla ilgili açıklamada bulunan Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mustafa Sungur, “Hastamız dün itibariyle hastanemize nakil alınmıştır. Beyin Cerrahisi Servisi'nde takip ve tedavisi devam etmektedir. Şu aşamada hayati tehlikesi bulunmamaktadır” dedi.

Saldırgan tutuklanmıştı

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli B.B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.