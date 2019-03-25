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Salon 2003'te “Türk Trambon Topluluğu Oda Müziği Konseri”

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından “Türk Trambon Topluluğu Oda Müziği Konseri” düzenlendi.


Salon 2003'te gerçekleştirilen konserde, Sevginur Tandoğdu, Dalsu Cantaş, Ali Bekler, Ahmet Yıldız ile Peter Körner'in trombon performansına Eray Göver ise bateriyle eşlik etti.


Konserde J. Agrell'den “Gospel Time”, B. Ryser'den “James Bond”, Ekin Eti'den “Uzun İnce Bir Yoldayım”, B. Güneş'ten “Yemen Türküsü”, R. Hughes'den “Fly Me To the Moon” ve G. W. Lautzenheiser'den “Trombumba” eserleri seslendirildi.


Konser hakkında görüşlerini dile getiren Peter Körner şunları söyledi:


“Türkiye de ilk kez Trombon Topluluğu olarak sahneye çıkıyoruz. Grup olarak toplamda 11 kişiyiz ancak bugün sahnede 5 kişi olacağız. Klasik müzik, caz ve Türk müziği gibi türlerde farklı farklı eserler seslendireceğiz. Bu şekilde güzel bir ekip olmak için çok çalıştık. Dolayısıyla böyle bir ekip oluşturabildiğimiz için çok mutluyum.”

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