İhlas Haber Ajansı

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Şampiyon Erolcan yine altın madalyayla döndü

Günyüzülü ’Powerlifting’ sporcusu Erolcan Gündüz, ilçeye yine altın madalyayla döndü.

Günyüzülü 'Powerlifting' sporcusu Erolcan Gündüz, ilçeye yine altın madalyayla döndü.


Gündüz, KKTC'de düzenlenen Powerlifting Şampiyonasından bir kez daha altın madalya kazandı. Erolcan Gündüz, -74 (eksi 74) kilogram sıkletinde, deadlift kategorisinde 210 kilogram, squat kategorisinde 165 kilogram, bench press kategorisinde 105 kilogram, toplam 480 kilogram kaldırarak diğer 6 rakibine rağmen memleketine bir kez daha altın madalya ile döndü. Gündüz, sponsorluğunu yapan Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut'a teşekkür ziyaretinde bulundu.



Powerlifting sporu


Powerlifting, squat (çömelme), bench press (yatarak halter kaldırma) ve deadlift (yerden ağırlıkla doğrulma) hareketlerinden oluşan bir güç sporudur. Yarışmalarda amaç sporcuların bu üç harekette en yüksek ağırlığı kaldırmaya çalışmasıdır.

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