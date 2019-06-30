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Şampiyon voleybolculardan Başkan Kurt'a teşekkür

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Tolga Demirer Veteranlar Şampiyonası’nda 31+ Kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan “Odunpazarı Belediyesi Biraz Veteran Kadın Voleybol Takımı”, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Tolga Demirer Veteranlar Şampiyonası'nda 31+ Kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan “Odunpazarı Belediyesi Biraz Veteran Kadın Voleybol Takımı”, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.


Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete “Odunpazarı Belediyesi Biraz Veteran Kadın Voleybol Takımı” oyuncuları ile antrenörleri Metin Tomsuk katıldı. Kupalarını Başkan Kazım Kurt'a getiren voleybol takımı, kendilerine ve spora verdiği destek için Başkan Kurt'a teşekkür etti. Odunpazarı Belediyesi Biraz Veteran Kadın Voleybol Takımının başarısının kendilerini çok gururlandırdığını söyleyen Başkan Kurt, sporculara ve antrenörlerine teşekkür etti. Başkan Kurt, “Başarınızla göğsümüzü kabarttınız. Bundan sonraki turnuvalarda da başarılarınız daim olsun. Odunpazarı Belediyesi olarak biz, sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

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