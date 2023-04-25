Şampiyondan Eskişehirspor'a anlamlı dayanışma mesajı

Grubunu lider tamamlayarak şampiyon olan Anadolu Üniversitesi futbol takımı Başkanı Galip Özsarı, Eskişehirspor'un kötü gidişatını göz önünde bulundurarak şampiyonluklarını kutlamayacaklarını açıkladı.

Anadolu Üniversitesi futbol takımı, geçtiğimiz günlerde Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'u sadece 1 mağlubiyet alarak, 65 puanla lider bitirdi. Sezonu şampiyon olarak kapatan Eskişehir temsilcisinin Başkanı Galip Özsarı, anlamlı bir harekete imza attı. 3. Lig'de 23 puanla son sırada bulunan bir başka Eskişehir temsilcisi Eskişehirspor'un kötü gidişatını göz önünde bulunduran Özsarı, şampiyonluklarını kutlamayacaklarını açıkladı.

“Hani derler ya ‘Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe' o misal" sözleriyle içinde bulunulan durumu özetleyen Galip Özsarı'nın açıklaması, sosyal medyada taraftarlardan büyük destek gördü.

Anadolu Üniversitesi Başkanı Galip Özsarı'nın açıklamasının tamamı ise şöyle;

“Eskişehir'in futbolda lokomotifi Eskişehirspor'dur. Es Es'in içinde bulunduğu durum nedeniyle şampiyonluk kutlaması yapmayacağız. Hani derler ya ‘Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe' o misal."