Sanat çalıştayında eserler şekilleniyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Sanat Çalıştayı'na katılan 24 sanatçı, eserlerinin yapım çalışmalarına başladı. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da, sanatçıları ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Tepebaşı Belediyesi'nin uluslararası prestije sahip sanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Sanat Çalıştayı'nın 10'uncusu, 7-11 Ekim tarihleri arasında Özdilek Sanat Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Çalıştaya katılan toplam 24 sanatçı, kentteki turistik yerlerin yanı sıra Tepebaşı Belediyesi'nin yürüttüğü Akıllı Kentsel Dönüşüm Modeli olan REMOURBAN Projesi çerçevesinde Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde hayata geçirilen yaşam köyünü gezdi. Daha sonra eserlerine şekil vermeye başlayan sanatçıları Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ziyaret etti. Sanatçılara çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Ataç, sanata ve sanatçıya verdikleri destekleri sürdüreceklerini ifade etti. Ataç, "Tepebaşı Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmaların en önemlilerinden birisi de Uluslararası Sanat Çalıştayı. Bu çalıştayı yıllardır sürdürüyoruz, farklı şehirlerden ve ülkelerden sanatçıları ağırlıyoruz. Sanatçılar hem kentimizde sanatlarını icra ediyor hem de Eskişehir'i tanıma fırsatı yakalıyor. Buradan memnun biçimde ayrıldıklarında da çalıştayın ve doğal olarak kentimizin birer elçisi oluyorlar. Böylelikle hem sanat kazanıyor, hem de Eskişehir kazanıyor. Sanatın birey ve toplum yaşamındaki gerekliliğinin ve öneminin farkındayız. Bu gereklilikten hareket ile sanata yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Sanatçılar ise, Başkan Ataç'a sanata ve sanatçıya verdiği değerden dolayı teşekkür ederek Ataç'ın bu anlamda hayata geçirdiği projelerin tüm Türkiye'ye hatta dünyaya örnek olması gerektiğine dikkat çekti.

10. Uluslararası Sanat Çalıştayı, 11 Ekim Cuma günü saat 18.00'de Tepebaşı Belediyesi Merkez Sergi Salonu'nda gerçekleştirilecek kapanış töreni ve çalıştayda ortaya çıkan eserlerin beğeniye sunulacağı sergi ile sona erecek.