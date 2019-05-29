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Sanata Gel sergisinde çocukların eserleri görücüye çıktı

Tepebaşı Belediyesi Çocuk Merkezleri Yıl Sonu Sergisi “Sanata Gel” Atila Özer Karikatürlü Ev’de açıldı.

Tepebaşı Belediyesi Çocuk Merkezleri Yıl Sonu Sergisi “Sanata Gel” Atila Özer Karikatürlü Ev'de açıldı.


Tepebaşı Belediyesi Çocuk Merkezleri bünyesinde düzenlenen eğitimlere katılan çocuklar, yıl boyunca ürettikleri eserleri düzenlenen sergi ile Eskişehirlilerin beğenisine sundu. Sergide, Özdilek Sanat Merkezi, 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, Hedef Batıkent Belde Evi, Aşağı Söğütönü Belde Evi ve Fatih Belde Evi'nde düzenlenen resim, seramik, cam ve ebru branşlarındaki eğitimlerine katılan, 7-17 yaş arasındaki yaklaşık 100 öğrencinin eserleri sergileniyor.


Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç, Atila Özer Karikatürlü Ev'deki sergiyi gezerek eğitmenlerden çocukların eserleri hakkında bilgiler aldı. Ataç, “Belde Evlerimiz ve çocuk merkezlerimizin bu tarz çalışmaları yıllardır sürüyor. Bu sene çocuklarımızın çalışmaları sergiledi. Hem sanat adında, hem düşünce adına çok güzel işler çıkmış. Dileğimiz, çocuklarımız büyüyünce de sanatla uğraşsın. Çünkü sanatla uğraşan insan, kötülükle, yalanla uğraşmaz. Sanat, insanın gönlünü yumuşatan, kafalardaki olumsuzlukları temizleyen çok önemli bir unsur. Çocuklarımızı kutluyorum, bize hayat verdiler, nefes verdiler” şeklinde konuştu.


Sanata Gel adlı sergi, 30 Mayıs Perşembe gününe kadar Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev'de ziyarete açık olacak.

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