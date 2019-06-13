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Sanatsal gösteri ve mezuniyet

Eskişehir Doktor Mustafa Çamkoru Ortaokulu’nda mezuniyet töreni, kültürel ve sanatsal gösterileri ile gerçekleştirildi.

Eskişehir Doktor Mustafa Çamkoru Ortaokulu'nda mezuniyet töreni, kültürel ve sanatsal gösterileri ile gerçekleştirildi.


Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Gökhan Ayter törene katılanlara teşekkür etti. Öğrencilerin hazırladığı resim sergisini Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Ceylan yaptı. Daha sonra Turgut Özakman'ın yazdığı “Ah Şu gençler” tiyatro oyunu öğrenciler tarafından sahneye konuldu. Daha sonra müzik öğretmeni Oğuzhan Özay eşliğinde okul korusu günün sevilen şarkılarını dile getirdi. Mezuniyet töreni okul birincisi İlayda Birli'nin konuşması ile başladı. Birli'nin ödülünü Atatürk Stadyumu protokol müdürü Kaya Bilgi verdi. Okul müdür yardımcısı Kadriye Akgözlü geceye katılan velilere ve öğrencilere teşekkür etti.


Mezun olan 55 öğrenci tören sonunda keplerini atarak mezun olma sevincini yaşadılar.

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