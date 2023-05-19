Sanayi esnafı bozuk yollara kalıcı çözüm istiyor

Eskişehir'de ana cadde ve sokaklardaki bozuk yolların araçlarda büyük hasara neden olduğunu belirten küçük oto sanayi esnafı, bu duruma bir çözüm bulunmasını talep etti.

Odunpazarı ilçesinde bulunan küçük sanayi sitesindeki yollarda oluşan çukurlar araç sahiplerini ve bölge esnafını adeta isyan ettirdi. Bölgede hizmet veren oto tamircileri, son günlerde kentte etkili olan yağışlardan dolayı dükkânlarında tamir ettikleri bazı araçların biriken sular içinde kalmasından dolayı işlerinin aksadığını belirtti. Oto tamirciler, bozuk yollardan dolayı araçlardaki masrafların da arttığını dile getirerek, yolların onarılmasını talep etti.

“Yollar güzelce yapılsa araçlar da çukura girmez, zarar görmez”

Bölgede 10 yılı aşkın süredir kaportacılık yapan Nevzat Yılmaz, her sokağında araç yoğunluğunun yaşandığı bölgede bulunan bozuk yolların yağışların ardından biraz daha bozulduğunu belirtti. Yolların onarılarak düzgün hale getirilmesini istediklerini ifade eden Yılmaz, “Yollar güzelce yapılsa bu araçlar da çukurlara girmez, zarar görmezler. Altlarına taş vurmaz. Yollar düzgün olsa araçların boyaları dökülmez, makasları, frenleri zarar görmez. Yollardaki bakımsızlık araçları oldukça etkiliyor, masraflar çıkartıyor. Şu an serviste olan araç fenni muayeneden döndü, şaselerine bakım yapıyoruz. Parça ekleyip, bakımını yapıp muayeneye geri göndereceğiz” diye konuştu.

Son birkaç gündür kentte etkisini sürdüren sağanak yağıştan da olumsuz etkilendiklerini dile getiren Yılmaz, “Üst bölgelerden sel geldi. Dükkânlarımıza su girdi. Bunların yaşanmasını istemiyoruz. Suların aşağıya şiddetli bir şekilde gelmesi engellenmeli. Mazgallar tıkalı, sular aşağıya geliyor” dedi.

“Bozuk yollar araçlarda çok hasar bırakıyor”

Bölgede oto elektrik dükkanı işleten Gökhan Karagöz ise yolların sadece mıcırla doldurulmasının çözüm olmadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Her taraf takır tukur. Yollardaki bozuk noktalara mıcır doldurulup gidiliyor. Yaklaşık 20 senedir sanayide çalışırım yolların hiçbir zaman tam olduğunu görmedim. Araçların salıncakları, amortisörleri, lastikleri, fren takımı bozuluyor. Önde arkada bulunan bütün süspansiyonlar işlevini kaybediyor. Bozuk yollar araçlarda çok hasar bırakıyor. Böyle olunca da müşteriler için masraf artıyor. Sanayide araç parçaları zaten pahalı. Sanayideki yolların bu şekilde olmaması lazım."