Sanayi-üniversite iletişimi daha güçlü

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi son sınıf öğrencilerinin hazırladıkları projelerin iş ve sanayi ortamı ile buluşmasının sağlanmasına yönelik düzenlenen fuarın açılışı ESO hizmet binasında gerçekleştirildi. Fuarda 7 bölümden 330 öğrencinin hazırladığı 130 proje sergilendi. Öğrenciler tarafından sektörde karşılaşılan problemleri çözme ve değer katma amacı ile oluşturulan projelerin yarıştığı fuarda jüri tarafından dereceye giren öğrenciler belirlenerek sertifika ve ödülleri verildi. Fuar açılışı ve ödül törenine, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Tuncay Döğeroğlu, ESTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Süleyman Kaytakoğlu, çok sayıda öğretim üyesi, öğrenciler ve sanayici katıldı.

Fuar sonrası gerçekleştirilen törende konuşan ESO Başkanı Kesikbaş, “Bu yıl sanayi ve üniversite işbirliğinde önemli bir adım attık. Eskişehir'e Teknik Üniversite'yi kazandıran, yaşaması için çaba veren sizlerin akademik kariyer yapmanız için çalışmalar yapan Rektörümüz Döğeroğlu'nu tebrik ediyorum. İnanıyorum ki ESTÜ'nün yıldızı çok kısa sürece parlayacak. Öğrencilerimiz için bir abi olarak şunu söyleyebilirim; bence hayat yeni başlıyor bu güne kadar balayıydı. Siz güzel fikirleriniz ile umarım bu projeleri gerçek hayata da kazandırır ülkemize katkı sağlarsınız, başarılı ve iyi insan olursunuz” dedi.

Yol haritası bilgi ve özgüven

Öğrencilerin projelerini inceleyen Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, fuara katılan öğrencilerin başarılarını tebrik ederek devamında şu cümleleri kullandı:

“Çok güzel projeler yapılmış. Ellerinizi, zihinlerinizi, emeklerini tebrik ediyorum. İlerde uluslararası alanda Türkiye olarak güçlü bir ülke olacaksa bu gençlerimiz sayesinde olacak. Bundan sonraki yapacaklarınız üniversitede öğrenciyken elde ettikleriniz ile olacak. Sadece dersler değil onlarla birlikte özgüveniz size yol olacak. Zorluklarla mücadele ederek hiçbir şeyin zor olmadığını göreceksiniz. Ülkemiz için nice güzel işlere imzalar atacağınızı biliyorum.”

İyi işbirliklerinin iletişimi

Çok sayıda öğrenci ve sanayicinin katıldığı fuarın açılışında konuşan Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Tuncay Döğeroğlu, “Mühendis unvanı almayı hak etmek üzere olan öğrencilerimiz, büyük bir kısmı gerçek yaşam problemlerini çözmeye yönelik, değer katmak için çok sayıda proje ile uğraşıyor. Bugün bu öğretim yılında siz sanayiciler ile yaptıklarını paylaşacaklar. Bu paylaşımın iyi işbirliklerinin iletişiminin başlamasına vesile olmasını diliyorum. Bunun için emeği geçen öğrenci ve hocalarımıza, ev sahipliği yapan ESO Başkanı ve ekibine, ARİNKOM ve Seramik Araştırma merkezine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.