Sanayinin gelişimi için iş birliği mesajı

Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti.

Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Eskişehir OSB'nin ilçe sınırları içerisinde olmasından dolayı kendileri için ayrı bir önem arz ettiğini belirtti. Şehrin ve ülkenin kalkınması adına sanayicilerin yoğun bir çalışma gayreti gösterdiğini aktaran Kaymakam Ulu, “Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi üretimden geçmektedir. Bu noktada Eskişehir ekonomisinin en önemli gücü olan sanayi sektörünün bölgede daha da gelişmesi ve sorunların çözümü noktasında, Odunpazarı Kaymakamlığı olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Başkan Nadir Küpeli ve ekibine yeni dönemde başarılar diliyorum. Devam eden iş birliği ve istişarenin bundan sonraki süreçte de artarak devam edeceğini belirtmek isterim. Yeni dönemde Eskişehir OSB'nin yeni yatırımlara ve projelere imza atacağına inanıyorum” diye konuştu.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, OSB yönetimi olarak şehrin kalkınması, sanayinin büyümesi için yoğun gayret gösterdiklerini yeni dönemde de bu anlayışla çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Başkan Küpeli, Odunpazarı Kaymakamlığı ile uyum içerisinde çalıştıklarını söyleyerek, şehrin gelişimi için devam eden iş birliğinin artarak devam edeceğini aktardı. Küpeli, kendilerine vermiş oldukları katkılar ve desteklerden dolayı Kaymakam Ömer Ulu'ya teşekkürlerini ileterek, yeni çalışma döneminde Eskişehir OSB'de gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler sundu.