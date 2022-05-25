Sanayinin liderleri açıklandı

TOBB Sanayi Veritabanı dahilinde 2020 ve 2021 verileri kıyaslanarak üretim kapasitesi artan ürünler ve sektörler belirlendi. Devamında ise illerin üretim kapasiteleri tespit edilip karşılaştırıldı. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı (ESO) Celalettin Kesikbaş, “Bu yıl üretim ve ihracatta başarılı bir performans sergilemeye devam ediyoruz. Pandemi ve sonrasındaki tüm olumsuzluklara rağmen sanayicimiz üretimde hız kesmiyor. Kapasitemizi artırmak için yeni yatırımlara giriyoruz. Elbette önümüzü daha net görmemiz için enflasyonist ortamın giderilmesi başta olmak üzere talep ve beklentilerimiz de var” dedi.

“Bunu bir kümelenme ve kalkınma modeli olarak kullanmak son derece kritik”

Eskişehir'in Sanayi Liderleri Programı'ndaki durumu hakkında konuşan ESO Başkanı Kesikbaş, "Eskişehir, 176 ürünün her birinde sahip olduğu üretim kapasitesiyle ilk 3 şehirden biri durumunda. Kentimiz elektrikli ev aletleri, motorlu kara taşıtları ve parçaları, demir yolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı, soğutma ve havalandırma ekipmanları, hava taşıtları ve bunlarla ilgili makinelerin imalatı, fırın ve ocak imalatı, seramik, gıda imalatı, metal işleme, plastik ürün imalatı, gıda ve paketleme makineleri, inşaat malzemeleri ve madencilik başta olmak üzere birçok sektörde lider konumda. Toplamda 54 ürünün üretim kapasitesinde Türkiye birincisiyiz. Yine 55 üründe ikinci, 67 üründe üçüncü sıradayız. Değerlendirmeye alınan toplam 3 bin 926 üründen 176'sında önemli bir kapasitemiz olduğunu görüyoruz. Bu önemli bir tespit. Lider olduğumuz alanlarda uzmanlaşmamızı ve teknolojimizi artırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bunu bir kümelenme ve kalkınma modeli olarak kullanmak son derece kritik. Gelecek planlarımız ve yatırımlarımız için aslında bize yol gösterecek ve ışık tutacak bir değerlendirme. Eskişehir Sanayi Odası ve kentimizin gelişiminde rol oynayan aktörlerin bu büyük veriyi mutlaka dikkate alması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Büyük veri bize yeni yatırımlarda yol gösterecek”

Programın yeni ve stratejik yatırım kararlarının alınması konusunda yol gösterici olacağını dile getiren Kesikbaş, “Bu program, sanayi kapasite raporları verileri baz alınarak hazırlandı. Kapasite raporlarımızla sanayicilerimizin makine parklarını, istihdam bilgilerini, üretim ve tüketimlerini kayıt altına alabiliyoruz. Bu bizim ve ülkemiz için çok değerli bir bilgi. Yeni ve stratejik yatırım kararlarının alınması noktasında son derece yol gösterici bir program. Potansiyel yatırımcılara ışık tutabilecek önemli bir referans kaynağı. Şehirlerin hangi sektörlerde öne çıktıklarını ve kümelenme oluşumuna gittiklerini görebilecekleri, buna göre de hangi alanlarda yatırım için avantajlı olduklarını tespit edebilecekleri bir sistem” şeklinde konuştu.