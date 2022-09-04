Sandalyesini alan Kentpark'a koştu

Eskişehir'de pazar kahvaltısının tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, kahvaltılık malzeme ve kamp sandalyesini alarak Kentpark'tan geçen Porsuk Çayı kenarına koştu.

Eskişehir'de hafta sonu etkisini gösteren güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, termoslarını alıp Porsuk Çayı kenarında kahvaltı yaptı. Kent merkezinden geçen Porsuk Çayı, etrafında yapılan piknik ve çeşitli aktivitelerle şehrin en önemli doğal değerlerinden biri olarak görülüyor. Şehri boydan boya geçen Porsuk Çayı'nın, Kentpark yanından geçen kısmında ise pazar günleri kahvaltı yoğunluğu yaşıyor. Hafta sonu kahvaltısını doğa ile iç içe huzur içinde yapmak isteyenlerin çay, kahve ve kahvaltı malzemelerini alarak su kenarında vakit geçiriyor. Tatil gününde ailesi ve yakınlarıyla birlikte piknik yapan vatandaşlar, eşsiz manzara karşısında keyifli anlar yaşıyor. Bazı doğa tutkunları ise oltalarıyla birlikte balık tutuyor.