Şantiyeden çalınan inşaat malzemeleri hurdacıda ele geçirildi

Eskişehir'de bir şantiyeden çalınan yaklaşık 200 bin lira değerindeki inşaat malzemeleri, hurdacıda ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince İmişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir inşaat firmasına ait şantiyede gerçekleşen hırsızlık olayı hakkında çalışma başlattı. Ekipler, şantiyeden 100 adet kalıp ve 50 adet inşaat demirinin çalındığı ve toplam piyasa değerlerinin yaklaşık 150 ile 200 bin TL arasında olduğunu belirledi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ile birlikte yapılan çalışmalar sonucu, çalınan malzemelerin hurdacılık yapan N.S. isimli şüpheli şahıs tarafından satın alındı tespit edildi.

Çalıntı malzemelere el konulurken, hurdacı N.S. hakkında ‘Hırsızlık Malını Satın Almak' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.