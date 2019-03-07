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Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ekibi Romanya'da

Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ nin koordinatörlüğünü yaptığı Gold Herats adlı Avrupa Birliği Erasmus+ projesi kapsamında öğrenciler Romanya’ya gittiler.

Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi' nin koordinatörlüğünü yaptığı Gold Herats adlı Avrupa Birliği Erasmus+ projesi kapsamında öğrenciler Romanya'ya gittiler.


Geziye, Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi' nin ve Özkan Halaç Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu'nun proje ekipleri katıldı. Türk proje ekipleri etkinlikler öncesinde Bükreş'deki Türk Şehitliğini ziyaret ettiler. Polonya ve Yunanistan' dan da özel eğitim okullarının katıldığı kültür aktarım ve engelli farkındalığı etkinlikleri, Romanya‘nın Bacau kentinde hafta sonunu kadar devam edecek.

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