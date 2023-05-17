Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi projesi uluslararası anlamda beğeni topladı

Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Eskişehir'de ürettiği ve yürüttüğü projeler ile öne çıkıyor. Okulun yürütmekte Olduğu Butterfly Effect Wıth European Culture adlı Erasmus+ KA227 proje çerçevesinde vatandaşlık türlerinin ders müfredatlarına entegre edilmesi ile ilgili çalışmalar yapıldı. Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi matematik öğretmeni Adem Esatoğlu ve okulun Erasmus proje koordinatörü Ummahan Aşır 10 Mayısta Çek Cumhuriyeti'nin Pilsen şehrinde uluslararası düzenlenen konferansa katılarak okullarını temsil etti. Adem Esatoğlu, Amerika Utah Üniversitesi'nden öğrencilerin ve profesörlerin, İtalya'dan, Yunanistan'dan, Çek Cumhuriyeti'nden eğitimcilerin katılımı ile gerçekleşen konferansta, “Ekonomik Vatandaşlık Becerilerinin Matematik Derslerine Entegrasyonu” ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Esatoğlu kendisinin ürettiği ve geliştirdiği, öğrencilere matematik dersini sevdirmeyi ve eğlenceli şekilde ekonomik vatandaşlık becerilerini kazandırmayı hedeefleyen “Çarşı Pazar Oyunu'' nu katılımcılara tanıttı. Proje koordinatörü Ummahan Aşır, Adem Esatoğlu'nun ürettiği vatandaşlık modülünün ve vatandaşlık oyununun katılımcıların büyük ilgisini çektiğini belirtti. Amerika Utah Üniversitesi Profesörü Petr Ruda ile önümüzdeki eğitim öğretim yılı için uluslararası projede birlikte çalışmak üzere talep geldiğini söyledi.

Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hasan Kaymakçı; “Okulumuzun yürütmekte olduğu, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından hibelendirilmiş dört ayrı projesi bulunmaktadır. Erasmus+ projeleri ile okulumuzun öğretmen ve öğrencileri İtalya, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Polonya, Romanya, gibi Avrupa ülkelerinde faaliyetlere katılarak ülkemizi, kültürümüzü, milli ve manevi değerlerimizi tanıtma fırsatı bulurlarken farklı kültürleri ve eğitim sistemlerini tanıma olanağı da buluyorlar. Projelerimiz sayesinde öğrencilerimizin İngilizce dil becerileri, özgüvenleri ve özsaygıları artıyor. Okula ve eğitim hayatına karşı motivasyonları artıyor. Buna bağlı olarak öğrencilerin akademik başarılarında da artışlar oluyor. Öğretmenlerimiz projeleri ile mesleki yönden kendilerini geliştirme fırsatı yakalıyorlar. Bizler Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak, öğrencilerimizin çok yönlü gelişimini sağlamayı hedefliyoruz. Dolayısı ile önümüzdeki yıllarda da Erasmus+ projelerimize devam edeceğiz” dedi.