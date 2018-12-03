Sarıcakaya Belediyesi'nden ağaçlandırma seferberliğine destek

Sarıcakaya Belediyesi, ‘Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye' sloganı adı altında başlatılan ağaçlandırma seferberliğine destek amacıyla vatandaşlara yaklaşık bin 500 ücretsiz zeytin fidanı dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl 21 Mart Dünya Ormancılık Günü kapsamında ‘Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye' sloganı adı altında başlattığı ağaçlandırma seferberliğine Sarıcakaya Belediyesi'nden destek devam ediyor. Sarıcakaya Belediyesi önünde gerçekleşen ücretsiz fidan dağıtımı etkinliğine Kaymakam Mustafa Nevzat Mercan, Belediye Başkanı Faruk Güler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eskişehir'in Akdeniz'i olarak bilinen Sarıcakaya ilçesinin yeşiline yeşil katmaya devam edeceklerini yineleyerek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Faruk Güler, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl 21 Mart Dünya Ormancılık günü kapsamında ‘Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye' sloganı adı altında başlattığı ağaçlandırma seferberliğine destek vermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 1500 adet Zeytin ağacı fidesi dağıttık. Yine söylemek istiyorum toprakla buluşturduğumuz her fidan gelecek nesillerimiz için birer mirastır” dedi.