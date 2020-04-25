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Sarıcakaya'da domatesler çiçek açtı

Korona virüs salgınına rağmen üretimin devam ettiği, İç Anadolu’nun Antalya’sı olarak bilinen Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde çiçek açan domatesler, seralardan toplanmak için gün sayıyor.

Korona virüs salgınına rağmen üretimin devam ettiği, İç Anadolu'nun Antalya'sı olarak bilinen Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde çiçek açan domatesler, seralardan toplanmak için gün sayıyor.


Coğrafi konumu nedeniyle mikro klima özelliği gösteren ve İç Anadolu Bölgesi'nde Akdeniz iklimi yaşayan Sarıcakaya'da Korona virüs salgını üretimi engelleyemedi. Seralarda hız kesmeden yetiştirilen domatesler çiçek açmaya başladı. Özellikle çevre iller olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinin sebze meyve ihtiyacını karşılayan ilçede çiftçiler sezonun ilk mahsulünü toplamaya hazırlanıyor.


Öte yandan çiftçiler, virüsün kendilerini etkilemediğini ve hem üretim hem de fiyat açısından herhangi bir sorun yaşamadıklarını dile getirirken, üretime ara vermeyecekleri konusunda da vatandaşlara güvence verdiler.

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