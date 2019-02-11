Sarıcakaya'da geri dönüşüm zamanı

İlçe merkezinde belirli noktalara konulan geri dönüşüm kafeslerinin içerisine ambalaj atığı, metal ve plastik gibi görsel kirlilik oluşturan maddeler atılırken, kafeslerin dış kısmı da bilgilendirici afişlerle kaplatıldı.

Geri dönüşüm kafeslerinin ilk olarak 5 noktaya yerleştirildiğini belirten Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, “Bu sayı ileriki zamanlarda yükselecektir. Sarıcakaya belediyesinin bir sosyal sorumluluk projesi olarak ambalaj atıklarının çevreye vereceği zararın önlenmesini amaçlamaktayız. Diğer yandan ambalaj atıklarının tekrar kullanımı, geri dönüşüm ve geri kazanım yolu ile bertaraf edilerek ekonomiye kazandırmış olacağız. Ambalaj atıklarının belirli bir plan dâhilinde kaynağında ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırılması konusunda teknik ve idari standartların oluşturulması için gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi

Güler, ayrıca bu kafeslerdeki geri dönüşüm atıklarının belirli aralıklarla toplanacağını da kaydetti.