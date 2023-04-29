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Sarıcakaya'da imrendiren hava

Mikroklima iklimine sahip olduğu için ’Anadolu’nun Akdenizi’ olarak bilinen Eskişehir Sarıcakaya ilçesinde yaşayan vatandaşlar, yüksek hava sıcaklığı sebebi ile adeta yaz mevsimini yaşıyor.

Mikroklima iklimine sahip olduğu için 'Anadolu'nun Akdenizi' olarak bilinen Eskişehir Sarıcakaya ilçesinde yaşayan vatandaşlar, yüksek hava sıcaklığı sebebi ile adeta yaz mevsimini yaşıyor.


Eskişehir merkezi ile birçok ilçesinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında seyrederken, mikroklima iklimine sahip Sarıkaya'da güneşli ve sıcak havanın keyfi yaşanıyor. Nisan ayının sonuna Mayıs ayının başına gelindiği şu günlerde Eskişehir'de özellikle akşam saatlerinde dondurucu bir hava hâkim olurken, bazı ilçelerin yüksek yerlerine kar yağdı. Bozkırın ortasındaki Sarıcakaya'ya gelenler ise güneşli ve sıcak hava karşısında hayrete düşüyorlar. İlçede yaşayan vatandaşlar sıcak havanın keyfini yaşarken, kurulan pazar yerinde alış yapanlar da satıcılar da mutluluk yaşıyor.

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