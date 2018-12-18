Sarıcakaya'da ipekböcekçiliği yeniden canlanacak

Eskişehir'in 'Akdeniz'i olarak bilinen Sarıcakaya'da, tarımsal alanın yanında ipek böcekçiliği üretiminde de tekrar Türkiye'nin merkezi olabilmek için yürütülen proje kapsamında yürütülen çalışmaların ikinci etabı başladı. Sarıcakaya Belediyesi tarafından alınan ipek böcekçiliğinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla alınan meclis kararı doğrultusunda tahsis edilen 17 dönümlük arazi üzerine dut fidanı ekimi işlemi önümüzdeki günlerde yapılacak.

Mayıslar Mahallesini Türkiye'nin ipek böcekçiliği üretimi merkezi haline getirebilmek amacıyla yapılan projenin ikinci etabı için düğmeye basıldı. Kozabirlik Genel Müdürü Aysel Akbaba, Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Işık ve Yönetim Kurulu üyesi Durmuş Yılmaz'dan oluşan heyet ikinci etap çalışmaların faaliyete geçirebilmesi amacıyla Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler ile bir araya geldi. Başkan Güler, ipek böcekçiliği üretiminin yeniden canlandırılması ve geliştirilmesi amacıyla yürüttükleri projenin ikinci etabına başladıklarını söyledi.

Kozabirlik Genel Müdürü Aysel Akbaba özellikle Sarıcakaya ilçesi Mayıslar Mahallesini Türkiye'nin ipek böcekçiliği üretimi merkezi haline getirebilmek için çalışmaların aralıksız devam ettiğini yineleyerek “Bu kapsamda belediyemiz tarafından alınan meclis kararı doğrultusunda yaklaşık 17 dönümlük bir arazi tahsisi yapılmıştır. Bu arazi üzerinde ikinci etap çalışmamız kapsamında önümüzdeki günlerde dut fidanı ekimi yapılacak. Ardından 50 paketlik 10 adet besleme evi kuracağız” dedi. Akbaba, faaliyete geçirilmesi planlanan bu proje ile dar gelirli kadınlara ek gelir imkânı sağlamak istediklerini kaydederek “Öncelikle profesyonel üreticiler olsun amacındayız. Sarıcakaya sınırları içinde de bunu yaygınlaştırarak hem dar gelirli kadınlarımıza ek gelir kapısı açılacak hem de ipek böceği üretiminde bir artış yakalamayı hedeflemekteyiz” şeklinde konuştu.

Kozabirlik faaliyetleri hakkında bilgi veren Akbaba, üreticilere her sene 40-50 bin dut fidanının da ücretsiz dağıtıldığını aktardı. 2016'da 42 şehir, 155 ilçe, 459 köyde 2000 aileyle yaş koza üretimi yapıldığını vurgulayan Akbaba, “Ülkemizin senelik yaş koza üretim ortalaması 130 ton civarındadır. Son dönemde ekolojik ve doğal ürünlere olan talep artmaktadır. Ülkemizde organik tarımın gelişmesiyle organik üretimin yapıldığı sahalarda alternatif ürün olarak ipek böcekçiliği yetiştiriciliği de teşvik edilmelidir. Bir dönüme dikilecek 250 dut fidanıyla 4-5 kutu ipek böceği beslenerek 200-250 kilo koza elde edilebilir. 40 günlük sürecin sonunda üreticiler 6750 ile 9000 TL arasında gelir elde edebilir. Ülkemizde senelik ortalama 100 ton ipek ipliği kullanılmaktadır. Yaklaşık yüzde 15'lik kısmı ülkemizde üretilen kozalardan karşılanmaktadır. Yaş kozadan ipekli ürünlere kadar olan üretim safhalarında ürün, 14 kat katma değer kazanmaktadır” dedi. Türkiye Genelinde yaklaşık 250'nin üzerinde ipek böceği üreticisi bulunduğuna işaret eden Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, “Bu rakamlar bizler açısından yeterli değil. Bu üreticilerden yaklaşık 10-15 ton yaş koza elde edilebilmektedir. İşte tüm bunları göz önünde bulundurarak bizler nasıl bu üretim kapasitesini artırabiliriz ve ipek böcekçiliğini yeniden nasıl canlandırırız projelerimiz bu yönde olacak. İpek Böceği üretimine çok ciddi yönde devletimizin de desteği bulunmaktadır” diye konuştu. Akbaba, ipek böcekçiliğinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalara verdiği destekten ötürü Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler'e plaket takdim etti.