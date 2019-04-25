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Sarıcakaya'da Organize Sera Bölgesi kurulması için ilk adım atılıyor

Sarıcakaya’nın iklim ve coğrafi konum nedeniyle ”İç Anadolu’nun Akdeniz’i” olduğunu belirten Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, seracılığı geliştirmek için Organize Sera Bölgesi kurulması yönünde çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Sarıcakaya'nın iklim ve coğrafi konum nedeniyle ”İç Anadolu'nun Akdeniz'i” olduğunu belirten Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, seracılığı geliştirmek için Organize Sera Bölgesi kurulması yönünde çalışmalar yaptıklarını belirtti.


Eskişehir Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Şube Başkanı Ali Engiz, Yönetim Kurulu üyesi Faruk Gökçe ile birlikte Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Sarıcakaya için sanayi ve tarımsal kalkınma alanında birlikte yapılabilecek proje konuları da değerlendirildi. Engiz, özellikle tarımsal kalkınma alanında TÜMSİAD olarak her zaman desteğe hazır oldukları mesajını verirken “Sarıcakaya'mızın tarımsal alanda Türkiye'de söz sahibi bir konumda olduğunun farkındayız. Bu kapsamda bizimde elimizi taşın altına koymamız gerektiğinin bilincindeyiz. Hedeflerimiz büyük olmalı. Biz işadamları olarak her zaman desteğe hazırız. Başkanımıza hem hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk hem de birlikte ne tür projeler üretebiliriz bunu değerlendirdik” dedi.



Organize Sera Bölgesi kurulması çalışmaları


Sarıcakaya'nın iklim ve coğrafi konum nedeniyle ”İç Anadolu'nun Akdeniz'i” olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam “Ne söz verdiysek inşallah hepsini yerine getirmeye çalışacağız. Özellikle iyi tarım uygulamasına örnek olması amacıyla seracılığı geliştirmek için projelerimiz arasında yer alan Organize Sera Bölgesi kurulması yönünde çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Tarımsal kalkınmaya yönelik projelerle ilçemizi Türkiye de çok iyi bir konuma ulaştırmayı hedeflemekteyiz. Biz de değerli işadamlarımızla birlikte projeler üretmekten büyük mutluluk duyarız” şeklinde konuştu.

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