Sarıcakaya'da yaz yaşanıyor

Hava sıcaklığının bugün 26 dereceye kadar yükseldiği, "İç Anadolu'nun Çukurova'sı" olarak adlandırılan Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde kış ortasında adeta yazı yaşanıyor. Sıcaklıktaki şaşırtıcı orandaki yükseliş Sarıcakaya Belediye'nin ilçe merkezindeki hava durum panosunda gözlenirken, ilçe halkı Şubat ayı içinde bu durumun çok ender yaşandığını belirtiyor. Vatandaşlar, yakınlardaki bölge merkezlerine göre ilçedeki hava sıcaklığının her zaman yüksek olduğunu, ancak yaz aylarına aratmayan hava sıcaklığının şaşırtıcı olduğunu anlattılar. Birçok vatandaşlar yazlık giysilerle cadde ve sokaklara çıkarken, yaz aylarında olduğu gibi ter yüzünden su tüketimi de arttı.