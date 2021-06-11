Sarıcakaya'da yoğun yağış sele neden oldu

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde etkisini gösteren yağmur yağışının ardından meydana gelen sel, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Sarıcakaya ilçesinde etkili olan şiddetli yağmurla birlikte yüksek kesimlerden aşağıya doğru sel oluştu. Ortaya çıkan yoğun sel suları, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, sel sularının aktığı yolun yakın zamanda yapıldığını ve yağmurla birlikte tekrardan bozulduğu belirtildi. Başka bir vatandaşın ise şiddetli akan sel sularının yanında çay içmesi dikkat çekti.