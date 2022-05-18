Sarıgül'den Yunanistan Başbakanı'na sert sözler

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi önüne yaptığı açıklamada, af çağrısını tekrarlarken, Kıbrıs hakkındaki açıklamalarıyla gündeme gelen Yunanistan Başkanı Kiriakos Miçotakis'e adeta ateş püskürdü.

Yaptığı af çağrısının ardından cezaevlerini ziyaret eden TDP Lideri Mustafa Sarıgül, Eskişehir'e geldi. Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi'ni ziyaret eden Sarıgül, cezaevi önünde mahkum yakınlarıyla bir araya geldi. Yaptığı açıklamada af çağrısını yineleyen Sarıgül, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Kıbrıs hakkındaki sözlerini de eleştirdi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Amerika ile olan yaklaşımının yanlış olduğunu belirten Sarıgül, “Miçotakis ayağını denk al” dedi.

“Soruşturmalarda, hızlı yargılanma münasebetiyle bazı konular gözden kaçtı”

Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi önünde yaptığı açıklamada 'af' çağrısını yineleyen Sarıgül, cezaevlerinin kapasite olarak dolduğunu ifade ederek, “9 Nisan'da bir af çağrısında bulundum. O günden sonra Türkiye'nin 25'e yakın cezaevini gezdim. Bugün de Eskişehir'deyim. Pandemi koşulları nedeniyle ülkemiz olağanüstü bir hal yaşadı. Bu süre içerisinde soruşturmalarda, hızlı yargılanma münasebetiyle bazı konular gözden kaçtı. 270 bin yatak kapasiteli cezaevlerinde şu anda 320 binin üzerinde tutuklu var. 40 kişilik koğuşlarda 70-80 kişinin kaldığı haberlerini almaktayız. Pandemi koşulları nedeniyle 80 binin üzerindeki tutuklu, yaklaşık 2 yıldır dışarıda. O nedenle buradan annelerin mutluluğu için affet Türkiye'm. Çocuklar için affet Türkiye'm. Babaanneler ve anneanneler için affet Türkiye'm. Benim şefkatli devletim, şefkatli kollarını kader mahkumlarına inşallah açacaktır. Bizim en büyük arzumuz, toplumsal barış affını hep birlikte çıkartmaktır” dedi.

“Miçotakis ayağını denk al”

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı açıklamada Kıbrıs hakkında konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i eleştiren Sarıgül, sert sözler söyledi. Amerika'dan ziyade Yunanistan'ın gerçek dostunun Türkiye olduğunu belirten Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

“Geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde ve senatoda Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in talihsiz bir konuşması oldu. Miçotakis, “Kıbrıs, Yunanistan'a aittir, biz Kıbrıs'ta iki devletli çözüme yaklaşmıyoruz” dedi. Amerika Senatosu da 3 dakika Yunanistan Başbakanı'nı alkışladı. Yunanistan Başbakanı, Amerika'dan çare beklemesin. Yunanistan Başbakanı, onların en büyük dostunun Türkiye olduğunu bilsin. Komşuluk ilişkilerimizi Yunanistan Başbakanı'nın en üstte tutması gerekiyor. Amerika'ya gittiğinde başka, Atina'ya geldiğinde başka, Türkiye'ye geldiği zaman başka bir konuşma yapması Yunanistan Başbakanı'na yakışmamıştır. Yunanistan Başbakanı, ‘Ayıdan post, Amerika'dan dost olmaz' sözünü unutmasın. Amerika hiçbir zaman kimseye dostluk yapmaz. Yunanistan'ın yapması gereken Türkiye'nin uzattığı barış elini her zaman tutmasıdır. Ama Miçotakis şunu bilsin ki, yarın biz Atina'yı istersek ne yapacak, Selanik'i istersek ne yapacak. Bunlar doğru davranışlar değildir. Miçotakis'in Amerika'da yaptığı konuşma şık olmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Değişim Partisi tarafından kabul edilebilir bir konuşma asla değildir. Miçotakis bilsin ki, atalarımızın, dedelerimizin, ecdatlarımızın kanıyla Kıbrıs bize aittir. Kıbrıs'taki Kıbrıs Rumlarının da Kıbrıs Türklerinin de barış içinde yaşamasını arzu eden Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bir kez daha, Miçotakis ayağını denk al. Biz Selanik'e ve Atina'ya nasıl gelmek istemiyorsak, sen de Amerika'yı bırak. Türkiye'yle dost olmaya çalış. Türkiye'nin dostluğu herkes için yararlı olacaktır.”