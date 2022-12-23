Sarıkamış şehitlerini anmak için yürüdüler

Eskişehir'de Dorlion Arama Kurtarma Ekibi ve Spor Bilimleri öğrencileri Sarıkamış Harekatı'nın 108. yıl dönümünde, vatan için soğukta can veren şehitleri anmak için yürüdü.

Dorlion Arama Kurtarma Ekibi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Kent Orman'da bir araya gelerek 22 Aralık 1914 tarihinde Allahüekber Dağları'nın soğuğu ile yazılan Sarıkamış Harekatı'nın 108. yıl dönümünde, eksi 25 derece soğukta vatan için şehit olan askerlerimizi andılar. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da Dorlion Arama Kurtarma Dernek Başkanı Abdullah Aydıngör rehberliğinde yapılan ve 2 saat süren 8 kilometrelik yürüyüşe öğretim görevlisi, 55 Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve dernek üyeleri katıldı.