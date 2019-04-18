Sarıoğlu'ndan Başkan Ataç'a ziyaret

Ahmet Ataç, Tacettin Sarıoğlu ile makamında bir araya geldi.

Ahmet Ataç'a, 31 Mart tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından ziyaretler sürürüyor. Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesinin geçmiş dönem başkanlarından Tacettin Sarıoğlu da Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Buluşmada Sarıoğlu, Başkan Ataç'ı tebrik ederek gelecek dönem çalışmaları için başarı dileklerini iletti. Ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden Başkan Ataç da nezaketinden ötürü Sarıoğlu'na teşekkür etti.

Buluşma, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu.