İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Sarıoğlu'ndan Başkan Ataç'a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Ahmet Ataç, Tacettin Sarıoğlu ile makamında bir araya geldi.


Ahmet Ataç'a, 31 Mart tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından ziyaretler sürürüyor. Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesinin geçmiş dönem başkanlarından Tacettin Sarıoğlu da Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Buluşmada Sarıoğlu, Başkan Ataç'ı tebrik ederek gelecek dönem çalışmaları için başarı dileklerini iletti. Ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden Başkan Ataç da nezaketinden ötürü Sarıoğlu'na teşekkür etti.


Buluşma, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.