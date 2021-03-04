Şaşkınlık uyandıran mavi ve yeşil renkli yumurtalar

Eskişehir'de 2 yıldan bu yana renkli yumurtalar veren tavukları yetiştiren Hüseyin Tanır, insanların ilk gördüklerinde yadırgadıkları, ancak daha alışınca tüketmeye devam ettikleri renkli yumurtalar için "Öğrendiğime göre mavi yumurtanın kolesterol oranı normal yumurtalara sıfıra yakın, ayrıca alzheimer hastalığına iyi geliyor ve protein oranı daha yüksek" dedi.

Mavi ve yeşil renkteki yumurtalar görenleri kendine hayran bırakırken faydalarıyla da dikkat çekiyor. Günlük hayatta protein ihtiyacımızı karşılayan önemli besin kaynaklarından olan yumurtanın farklı renkleri de bulunuyor. Türkiye'de alışık olunan kahverengi ve beyaz yumurtaların dışında yurtdışından getirilen farklı tavuk türleriyle elde edilen mavi ve yeşil yumurta görenlerde merak uyandırıyor. İlk olarak yurtdışından bir tanıdığı aracılığıyla Türkiye'ye getirilen mavi ve yeşil yumurtlayan tavuk yumurtalarını kuluçkaya yatırarak 2 yıldan bu yana renkli yumurtalar veren tavukları yetiştiren Hüseyin Tanır, insanların yumurtaları gördüklerinde başta yadırgadıklarını ancak daha alışınca tüketmeye devam ettiklerini belirtti.

'Ben bunu yemem, çünkü bu ejderha yumurtası'

Kanatlı hayvanlara ilgi duyan ve Araucana olarak bilinen Şili menşeili olan bu tavukların yumurtalarının Belçika'da yaşayan bir tanıdığı sayesinde edindiğini, ardından kuluçkaya yatırarak üretmeye başladığını söyleyen Tanır, “Şu anda elinde 23 adet tavuğum var, içlerinde kahverengi yumurtlayan var, ama onlar kırma olanlar. Ailem kalabalık olduğu için kendimiz tüketiyoruz genelde, ama fazlası olursa eşimize dostumuza ücreti karşılığında veriyoruz. Geçen bir arkadaşım istemişti, götürdüm yumurtayı. Arkadaşımın oğlu yumurtayı görünce 'ben bunu yemem çünkü bu ejderha yumurtası' dedi. Mavi yumurtayı ilk gördüklerinde biraz yadırgadılar Ama daha sonra zevkle yemeye devam ettiler” dedi.

“Renk farkının yemle alakası yok, tavuğun ırkından kaynaklı”

Bu durumla ilk defa karşılaşan bazı insanların farklı bir yem kullanarak ya da yumurtaları boyayarak bu hale getirdiklerini düşündüğünü söyleyen Tanır, faydalarını internetten okuduğunu ve ortamında incelemediğini söylerken beslemeye karar vermesi hakkında şunları ifade etti;

“Kalp ve damar sağlığı için iyi olduğunu, kolesterol oranının normal 200 miligram yumurtalara nazaran mavi yumurta da sıfıra yakın olduğunu öğrendim. Bunun dışında Alzheimer hastalığına iyi geldiğini ve protein oranının daha yüksek olduğu bilgisini edindim. Bunları öğrendikten sonra beslemeye karar verdim. Ayrıca normal tavukla karşılaştığımız zaman et olarak daha lezzetli ve yumurtasının da protein oranının yüksek olmasından dolayı daha çok tutulmakta. İnsanlara tavsiye ediyorum. Bu yumurtanın mavi oluşunun yemle alakası yok tavuğun ırkından kaynaklı. Cenab-ı Allah bunu böyle yaratmış.”