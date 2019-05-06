'Satın alma sahiplen' festivalinde yeni dostlarını buldular

Eskişehir'de ‘Satın Alma Sahiplen' sloganıyla düzenlenen 5'inci Pati Festivali'nde dostlarını bekleyen kedi ve köpekler yeni yuvalarına kavuştu.

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu ve birçok sivil toplum kuruluşunun desteğiyle düzenlenen Pati Festivali'nin 5'incisi Eskişehir'de gerçekleştirildi. Etkinlikte, hayvan barınağından getirilen kedi ve köpeklerin hayvanseverler ile buluşarak yeni yuva bulması amaçlanırken, çocuklar yeni dostlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı. Sahiplenilen hayvanların kuduz aşısı da Odunpazarı Belediyesi tarafından ücretsiz karşılandı.

“30 yavru köpeğin çoğu sahiplendirilmiş durumda”

Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grup Başkanı Ece Bilgin, kedi ve köpeklerin satın alınmamasını, sahiplenilmesini amaçladıklarını belirtti. Yoğun katılımın olduğunu ve birçok hayvanın sahiplenildiğini de ifade eden Bilgin, “Etkinliğimizin amacı petshop'lardan parayla kedi köpek sahiplenmek yerine, barınaktaki canları sahiplenmeleri insanları. Satın almadan o cana sahip olmalarını teşvik etmek amacımız. Çok ilgi var. 5'inci etkinliğimizde şu anda 30 tane barınaktan gelen yavru köpeğin çoğu sahiplendirilmiş durumda. 10 kedimizden de 2-3 tanesi kaldı. Etkinliğe olan ilgi gayet güzel. Bu son etkinliğimiz daha da fazla ilgi gördü. Çok memnunuz. Hatta bize soruyorlar: ‘Senede bir defa yetmiyor, ikinciyi yapın' diye. Sanıyorum bu sene 4 Ekim Hayvan Hakları Günü'nde bir Pati Şenliği daha yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Anne ve babama sormam lazım”

Etkinliğe ailesiyle birlikte katılım gösteren çocuklardan Çınar Akçardak, hayvan sahiplenmek istediğini belirterek, “Burada düzenlenen Pati Şenliği'ndeyiz. Barınaktan gelen kedi ve köpekleri sahipleniyor insanlar. Gayet eğlenceli bir yer. Çok tatlı yavru köpekler ve kediler var. Ben açıkçası sahiplenmek istiyorum ama anne ve babama sormam lazım” dedi.