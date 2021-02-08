Satışa hazır 600 litre sahte/kaçak alkol ele geçirildi

Eskişehir'de düzenlenen polis operasyonunda satışa hazır halde 600 litre sahte/kaçak alkol ele geçirildi.

Eskişehir KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte/kaçak alkollerin ticaretinin önlenmesi ve piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında 5 Şubat 2021 günü 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda toplamda 600 litre şişelenmiş satışa hazır vaziyette sahte/kaçak alkol ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda ele geçirilen ve içki adı altında ticareti yapılan malzemelerin çoğunun dezenfektan, yüzey temizleyici ve kozmetik alanlarda kullanılan tıbbı alkol olduğu görüldü. Nerede ve hangi koşullarda üretildiği belli olmayan sahte/kaçak alkol tüketimi bazı kişilerin hayatlarını kaybetmelerine, bazı kişilerin de görme kaybı ile birlikte diğer organlarına zarar vererek kalıcı sağlık sorunları yaşamasına neden olabiliyor.