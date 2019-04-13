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Satranç şampiyonundan Başkan Ataç'a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türkiye Satranç Şampiyonası kızlar kategorisinde Eskişehir birinciliği elde eden milli takım oyuncusu Nisa Kayhan’ı tebrik etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türkiye Satranç Şampiyonası kızlar kategorisinde Eskişehir birinciliği elde eden milli takım oyuncusu Nisa Kayhan'ı tebrik etti.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türkiye Satranç Şampiyonası'nda Eskişehir 1'inciliği elde ederek milli takıma girmeye hak kazanan Nisa Kayhan ile bir araya geldi. Ailesi ile birlikte Başkan Ataç'a yeniden seçildiği görevinde başarılar dilemek için ziyaret eden Nisa Kayhan, Ataç'a çiçek de takdim etti. Ziyaretten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Ataç da Nisa Kayhan'ı elde ettiği başarıdan ötürü tebrik ederek teşekkürlerini iletti. Ataç ayrıca, başarı satranççının anne ve babası Gülhan ve Halil çiftini de tebrik etti.

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