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Satrançta İnönü'ye altın gurur

İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan Cemal Fırat, Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonasında 140 kişi arasından altın madalyanın sahibi oldu.


Eskişehir'in İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü memurlarından Cemal Fırat, 3-8 Şubat tarihleri arasında Manavgat'ta yapılan Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonasına katıldı. Turnuvada C kategorisinde yarışan Fırat, rakiplerini bir bir eleyerek 140 kişi arasında Türkiye Şampiyonu oldu.


Başarılı oyuncu Fırat, altın madalyasını boynuna takarak gururla poz verdi.

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