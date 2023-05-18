Savcının beraat talep ettiği Tolga Daşkıran'a 5 yıl hapis cezası verildi

Eskişehir'de eşini ve kızını bıçaklayan Afgan uyrukla şahsı bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Tolga Daşkıran, hakkında istenen beraat kararına rağmen 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Odunpazarı İlçesi Emek Mahallesi'nde 5 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen olayda, eşi ve kızını bıçaklayan Afgan uyruklu Abdulkadir Ahmadi'ye, o esnada yakınlardan geçen Tolga Daşkıran ve arkadaşı Hüseyin Şahin müdahale etti. Çıkan arbede sonucu Abdulkadir Ahmadi, Tolga Daşkıran tarafından yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucu tutuklanan Tolga Daşkıran, 3 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bıçakla yaralanan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi ise 6 gün süren tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama süreci devam eden davada karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Tolga Daşkıran ve arkadaşı Hüseyin Şahin katılırken, Abdulkadir Ahmadi katılmadı.

Beraat talebine rağmen 5 yıl hapis cezası verildi

Yargılama sürecinde hakim karşısına tekrar çıkan Tolga Daşkıran hakkında mahkeme savcısı verdiği mütaalada beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ise tutuksuz sanık Tolga Daşkıran hakkında, ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimleriyle 5 yıl hapis cezası verdi. Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi hakkında ise, ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iyi hal indirimiyle 12 yıl 6 ay, kızını ve Hüseyin Şahin'i ‘kasten yaralama' suçundan 6 bin 740 TL para cezası verildi.

“Biz beraat bekliyorduk”

Karar duruşması ardından adliye çıkışında açıklama yapan Tolga Daşkıran'ın avukatı Serkan Muhammed İleli, “Tolga duruşma sonucunda 5 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. Savcılık mütalaası çerçevesinde meşru müdafaa olduğunu değerlendirip beraat kararını istedi, ama mahkeme böyle bir karar verdi. İstinaf hakkımız var. Üst mahkemeye taşıyacağız. Beklemediğimiz bir karardı. Biz beraat bekliyorduk. Biz de böyle bir karar beklemiyorduk. İtirazı istinafa gönderip, bekleyeceğiz” dedi.