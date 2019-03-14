Savunma Sanayi Başkanı Demir Eskişehir'de

Dr. İsmail Demir, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi.

Başkan Demir, Eskişehir programları kapsamında ilk olarak Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Ardından Rektör Çomaklı ile Teknopark'da incelemelerde bulunan Başkan Demir, burada bilgiler aldı. Başkan Demir, daha sonra Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ile bir araya geldi. Eskişehir Valiliğindeki ziyarette Vali Çakacak ve beraberindekiler Başkan İsmail Demir'i kapıda karşıladı. Şeref defterini imzalayan Savunma Sanayi Başkanı Demir, Vali Çakacak'a hediye takdim etti.

İsmail Demir, ‘Eskişehir değerleri ile buluşuyor' programı kapsamında Osmangazi Üniversitesinde öğrencilerle bir araya geldikten sonra Eskişehir Sanayi Odasında sanayicilerle buluşacak.