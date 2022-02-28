Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in acı günü

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in vefat eden abisi Ahmet Demir, son yolculuğuna uğurlandı.

Başkan Demir'in Eskişehir'de yaşayan 73 yaşındaki abisi Ahmet Demir, hayatını kaybetti. Uzun zamandır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ahmet Demir için Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Yağmur altında kılınan cenaze namazına yoğun katılım gerçekleşti. Kılınan namazın ardından Ahmet Demir'in cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze namazına Başkan Demir'in yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcıları Serdar Demirel, Faruk Yiğit ve Harun Çelik, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, SSTEK Genel Müdürü Ahmet Çağrı Özer, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, merhum Ahmet Demir'in yakınları ve diğer yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.