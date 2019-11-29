Sayıştay Başkanı Baş öğrenciler ile buluştu

Eskişehir'e gelen Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Anadolu Üniversitesinde öğrenciler ile buluştu.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü çatısı altında Denetim Kulübü, Maliye Kulübü ve Ombudsmanlık Kulübü tarafından düzenlenen "Muhasebe - Denetim Mesleği Geçmişi Bugünü ve Geleceği" konferansı gerçekleştirildi. Üniversitenin Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera Bale Salonu'nda yapılan konferansa Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş da katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, etkinlikleri öğrenci odaklı yaptıklarını söyledi. Rektör Çomaklı, "Anadolu Üniversitesi olarak 61'inci yılımızda yeni bir değişikliğe gittik. Artık bütün etkinliklerimizi öğrenci odaklı yapıyoruz. Bu bağlamda da öğrenci kulüplerinde yeni bir teşkilatlanma yaptık. Bu nedenle bugünkü etkinliğimizde, maliye ve Osmanlı kültürünün bir etkinliği olarak aslında biz de misafiriz. Bizi kırmadınız geldiniz şükranlarımızı sunuyorum öğrencilerimizin adına. Tabii burada mantığımız şu, bu tür etkinlikleri yaparken sizin gibi kıymetli bürokratları özellikle mesleki açıdan kariyer planlamasında ne tür şeyler yapılması gerektiği, nasıl bir planlama yapılması gerektiği konusunda yol gösterici kişiler olmamız lazım" diye konuştu.

Rektör Çomaklı'nın konuşmasının ardından sahneye çıkan Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, muhasebe-denetim mesleğinin geçmişi, mevcut durumu ve geleceğine dair bilgi ve tecrübelerini öğrencilere aktardı.