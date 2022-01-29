Scooterler yaya ulaşımını zorlaştırıyor

Eskişehir'de kaldırım boyunca sıralanmış şekilde bırakılan elektrikli scooterlar, bazı bölgelerde yaya ulaşımını zorlaştırıyor.

Genellikle şehir içi ulaşımda tercih edilen elektrikli scooterlar, Eskişehir kent merkezinin birçok noktasında kullanılabiliyor. Duyarsız kullanıcılar tarafından kaldırımlara gelişigüzel bırakılan scooterlar ise yaya ulaşımını zorlaştırıyor. Eskişehir'de sabah saatlerinde Fabrikalar Caddesi'ndeki kaldırımda oluşan görüntü dikkat çekti. Kaldırım boyunca bırakılan yaklaşık 30 elektrikli scooter, yolu kullanmak zorunda kalan vatandaşların tepkisine neden oldu. Bu araçlar için ayrı park yeri yapılması gerektiğini belirten vatandaşlar, konu hakkında yetkililere seslendi.