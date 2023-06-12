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Seçerek çaldığı ayakkabıyı hırkasına sararak apartmandan çıkarttı

Eskişehir’de bir apartmana girerek ayakkabı çalan şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı.

Eskişehir'de bir apartmana girerek ayakkabı çalan şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı.


Büyükdere Mahallesi Kaplanlı Caddesi'nde kimliği belirsiz şahıs, hırsızlık amacıyla bir apartmana girdi. Daire kapılarının önünü inceleyen şüpheli, gözüne kestirdiği ayakkabı çiftini çaldı. Apartmandan çıkarken dikkat çekmemek için üzerindeki hırkaya ayakkabıları saran şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaştı.


Durumu fark eden apartman sakinleri, güvenlik kameralarına anbean yansıyan olay hakkında şikâyette bulundu.

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