Seçim tatilini fırsat bilip doyasıya eğlendiler

Eskişehir'de 14 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinden dolayı bugün okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar park ve bahçelerdeki oyuncaklarla oynayarak doyasıya eğlendiler.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ülke genelinde eğitim ve öğretim veren okulların 15 Mayıs Pazartesi günü (bugün) tatil edildiğini açıklamıştı. Eskişehir'de dün kent genelinde gerçekleştirilen seçimin ardından bugün okullarda seçimin ardından temizlik yapılırken, okula gitmeyen çocuklar aileleriyle günü birlikte dışarıda geçirerek keyifli anlar yaşadılar. Şehrin işlek noktalarından olan Hamamyolu Caddesi'nde vatandaşlar güzel havanın tadını çıkarırken, çocuklar park ve bahçelerde bulunan oyuncaklarla oynayarak tatil gününü fırsata çevirdiler. Bazı çocuklar ailelerinin gözetiminde kaydırak, trambolin, tahterevalli ve bisiklet gibi oyuncuklara bindi, bazıları da bölgeden geçen köpekleri sevdi. Aileler de çocukların bu enerjileri karşısında dinlemeyi tercih etti.