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Şehir giriş çıkışlarında kontroller devam ediyor

Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında şehirlerarası yollarda denetimler devam ediyor.


Ramazan'ın ikinci yarısında uygulanması kararlaştırılan tam kapanma ile birlikte şehirlerarası seyahat da kısıtlanmıştı. Mecburi durumlar haricinde vatandaşlara seyahat için izin verilmemesi çevre yollarındaki yoğunluğu azalttı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şubesi ekipleri ise il sınırında denetimlerini ara vermeden sürdürüyor. Gelen tüm araçlar durdurularak izin belgeleri ve trafik açısından araç kontrolleri gerçekleştiriliyor.

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