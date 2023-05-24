Şehir Hastanesinde ilk kez kapalı yöntem akciğer ameliyatı

15 yaşındaki hasta, nefes alma güçlüğü şikâyetiyle Eskişehir Şehir Hastanesine başvuruda bulundu. Çocuk Cerrahi Op. Dr. Eren Yaşa tarafından yapılan tetkikler sonucunda sol akciğerinin en üstünde birden çok ve büyük hava keseleri ile kistler görüldü. Hasta, VATS olarak adlandırılan kapalı yöntem ile ilk kez gerçekleştirilen operasyon ile 2 adet 1 santimlik kesi ile ameliyat edilen hastanın sol akciğerinin üst kısmının büyük bir bölümü çıkarıldı. Hasta, yaklaşık 8 gün sonra taburcu edildi.

Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Eren Yaşa, çocuklarda kapalı ameliyat yöntemlerinin çok kıymetli bir noktada olup, ağrı miktarı ve hastane yatış süresini azalttığını belirterek, kapalı yöntemlerle kasık fıtığı ve karın içi ameliyatların Eskişehir Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahi kliniğinde uygulanmaya başladığını belirtti.