Şehir Hastanesi'nde proje sunumu

Çalışma, Ankara Engelsiz Yaşama Derneğinin (EyDer) ortak olduğu, Görsem ve Geleceğe Umut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin ev sahipliği yaptığı "Sağlıkta Aydınlık Günler Projesi" kapsamında yapıldı. Toplantıya Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ve proje ekibi, Ankara Engelsiz Yaşama Dernek Başkanı (EyDer) Gönül Gürsoy ve ekibi ile Görsem ve Geleceğe Umut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin idarecileri katıldı.

Proje toplantısına başkanlık eden Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Görme engeli olan vatandaşlara yönelik projesi ile Eskişehir ve ilçelerinde bulunan devlet ve özel hastanelerde ve görme engelli eğitim kurumlarında tedavi olan ya da eğitim gören görme engelli bireylerin teşhis ve tedavisinde multidisipliner eğitim yaklaşımlarıyla bireye uygulanan işlevsel görme eğitimi veriliyor. Bireyin günlük yaşam aktivitelerine ilişkin yetenekleri desteklenerek artırılması ve aynı zamanda günlük yaşam, akademik, eğitsel ya da rekreasyonel etkinliklerle bireyin karşılaştığı zorluklarla mücadele edebilmesi ve kendini yetiştirmesi kişinin duygusal iyiliğini ve yaşam kalitesini artıracak işlevsel görme habilitasyonu programı planlanmıştır. Yine proje doğrultusun görme engeli sorunu olan kişilerin özel uzman personel tarafından verilecek işlevsel görme eğitimi İle bireylerin görme duyusunu kullanma potansiyeli artırılacak. Günlük yaşantılarını özel ilgiye veya bireye muhtaç pozisyondan çıkaracaktır. Projenin ana faaliyeti bireylerin eğitim, sağlık, günlük aktivitelerinde yaşadığı çaresizlikleri en aza indirerek bireyleri daha fazla bağımsızlaştırmak, yaşam kalitelerini yükselterek bireyleri motive etmektir. Bu proje doğrultusunda görme engeli olan bireylerin daha hızlı tedavi edilme şansları attırılacak" dedi.