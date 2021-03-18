Şehit ailelerinin bu sözleri hem ağlattı hem de gururlandırdı

Eskişehir'de lise öğrencilerinin '18 Mart Şehitler Günü' dolayısıyla şehit aileleri ile yaptıkları röportajlarla hazırladığı klip izleyenleri hem ağlattı hem de gururlandırdı.

Eskişehir Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo Televizyon Bölümü'nde öğrenim gören öğrenciler, 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla ‘Memleket Sevdalıları' isimli bir klip hazırladı. Klipte Eskişehirli şehitlerin aileleri ile röportaj yapıldı. Ailelerin sözleri ise izleyenleri ağlattı.

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Anıl Gül'ün annesi Türkan Gül'ün, "Baklayı seviyordu. Hamur işlerini seviyordu. En son gittiğinde baklava pişirdim, sonra gitti. Ondan sonra da evime baklava girmedi" sözleri, şehit Uzman Çavuş Seçkin Arıkan'ın babası Arif Arıkan'ın "Olay öncesi sanki bir anda oğlumu gördüm. Kulağıma fısıldayarak 'Babaanneme iyi bak, üzülmesin' dedi" sözleri yüreklere dokundu.

Röportajda şehit Astsubay Çavuş Onur Yeşil'in annesi Ülkü Yeşil, "Bir tane karga ötüyordu. Komşumuza "Bu karga hiç iyi ötmüyor, oğlandan haber alamıyoruz' dedim. Perşembe, cuma dağdan ineceğini söyledi. Ondan sonra şehit haberi geldi" diye anlattı.

Şehit Uzman Çavuş Serdar Ege'nin annesi Gülten Ege'nin, "Vatan olmadıktan sonra ben evladı ne yapayım, kendimi ne yapayım. Önce vatan olacak ki biz yaşayacağız. Vatan olmadıktan sonra ne yapacağım ben. Beni de götürün Afrin'e, elimden bir şey gelmez, ama o çocuklara yemek çay yapayım demiştim" şeklindeki sözleri herkesi gururlandırdı.

Şehit Astsubay Üst Çavuş Turgay Topsakaloğlu'nun annesi Vasfiye Topsaloğlu da, şehit annesi olmanın gururlu olduğunu ifade ederek, “Sabrı çok zor. Gururu olmasa yaşanacak gibi değil. Evlat acısı çok zor. Allah düşmanımıza yaşatmasın” dedi.