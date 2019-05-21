Şehit ailesi ve gaziler iftarda buluştu

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, şehit aileleri, gaziler ve ailelerini ağırladığı iftar yemeğindeki konuşmasında "Şehit aileleri ve gaziler başımızın tacıdır" dedi.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından tamamlanarak ilçe sakinlerinin hizmetine sunulan Belediye Hizmet Çarşısı Çok Amaçlı Salonu'nda şehit ve gezi aileleri için iftar yemeği düzenlendi. Programda konuşan Başkan Kadir Bozkurt, "Ramazan ayını bereketlendiren oruçlarımızı açmak için aziz şehitlerimizin ana-babalarıyla, eşleriyle, çocuklarıyla, kardeşleriyle, bir araya gelmekten, onları misafir etmekten son derece mutluyum. Şehit ailelerimizin hiçbir zaman dinmeyecek olan acılarını yürekten paylaşıyorum. Vatan ve millet için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve aileleri bizim başımızın tacıdır” dedi.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un ev sahipliğindeki iftar yemeğine şehit aileleri, gaziler ve ailelerinin yanısıra İnönü Kaymakam Vekili Aslan Avşarbey, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.