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Şehit ailesinden Başhekim Dr. Canbay'a ziyaret

Günyüzülü şehit Melih Özcan’ın ailesi, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.

Günyüzülü şehit Melih Özcan'ın ailesi, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Uğur Canbay'a teşekkür ziyaretinde bulundu.


24 Kasım 2016 tarihinde Fırat Kalkanı Harekatında Suriyenin El Bab kentinde şehit olan Melih Özcan'ın adı, doğup büyüdüğü Eskişehir'in Günyüzü İlçe Devlet Hastanesine verilmişti. Şehit Özcan'ın ailesi ve Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut, Hastane Başhekimi DR. Uğur Canbay'a teşekkür ziyaretinde bulundu.


Hastaneye şehit evladının adının verilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren baba Mehmet Özcan "Biz çok asil bir milletiz. Ölürsek şehit kalırsak gazi oluruz. Dayanılması zor olsa da şehit babası olmak gurur veriyor. Bir oğlum daha var, Ramazan'ım da bu vatana feda olsun" dedi.

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